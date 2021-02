Bremer Füllkrug winkt gegen Frankfurt Platz in der Startelf

Füllkrug könnte gegen Frankfurt von Beginn an starten © FIRO/FIRO/SID

Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug steht am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt vor seinem ersten diesjährigen Einsatz in der Startformation. "Ja, Niclas ist ein Kandidat dafür", sagte Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag.