Sportpolitikerin Freitag: Rhein-Ruhr-Organisatoren wurden "kalt erwischt"

Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, glaubt nach dem Aus der Rhein-Ruhr-Initiative an Brisbane als Ausrichter von Olympia 2032. "Ich gehe sicher davon aus, dass die zielgerichteten Gespräche zu einer Vergabe an Brisbane führen werden. In NRW wird man sich vermutlich fragen, wo so plötzlich der zeitliche Druck für eine solche klare Vorfestlegung hergekommen ist", sagte die SPD-Politikerin dem SID: "Offensichtlich sind die Organisatoren von Rhein-Ruhr 2032 und NRW-Ministerpräsident Laschet kalt erwischt worden."