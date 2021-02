Nordische Ski-WM: Gimmler verpasst Sprint-Finale

Skilangläuferin Gimmler ist bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf als letzte deutsche Starterin im Halbfinale des Klassiksprints ausgeschieden.

Skilangläuferin Laura Gimmler ist bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf als letzte deutsche Starterin im Halbfinale des Klassiksprints ausgeschieden. Die 27-Jährige kam in ihrem Lauf auf Platz fünf und verpasste damit den zum direkten Einzug in den Endlauf der besten Sechs nötigen Platz unter den besten zwei deutlich. Auch zu den beiden weiteren "Lucky Losern" gehörte die 27-Jährige nicht, mit Gesamtplatz zehn gelang Gimmler aber ein guter WM-Start.