Marco Rose mit Gladbach vor Wochen der Wahrheit - verspielt die Borussia alles?

Hinter die 0:2-Pleite in Budapest gegen Manchester City will Marco Rose zunächst "einen Haken dranmachen".

Der Trainer, der am Mittwochabend im Achtelfinal-Hinspiel mit seinen Fohlen gegen die Übermannschaft von Pep Guardiola nicht viel entgegenzusetzen hatte, fuhr sich auf der Pressekonferenz durch seinen schwarz-grauen Drei-Tage-Bart und blickte gleich schon nach vorne: "Wir reden nicht groß darüber, was uns noch Hoffnung macht. Wir haben jetzt ein paar andere wichtige Aufgaben vor der Brust in der Meisterschaft und im Pokal!"