Transfermarkt: Berater von Amin Younes will deutschen Markt angreifen

Jetzt will CAA Base den deutschen Markt angreifen. Der 44-jährige Deutsch-Kroate, in Frankfurt geboren, hat im Januar unter anderem den Wechsel von Timothy Fosu-Mensah von Manchester United zu Bayer Leverkusen eingefädelt und im vergangenen Herbst auch den Transfer seines Klienten Amin Younes zu Eintracht Frankfurt abgewickelt.

Marijo Knez: Der Fußball entwickelt sich von Jahr zu Jahr und die Zusammenhänge werden immer komplexer und aufwendiger, sodass der Bedarf und die Nachfrage dies zu bewerkstelligen auch immer größer wird. Neben der reinen sportlichen Entwicklung nimmt das Thema Vermarktung und öffentliche Wahrnehmung immer mehr an Bedeutung zu. Dafür wollen wir Lösungen schaffen und anbieten. Die Headline ist 360-Grad-Service. Der Spieler soll den Fokus auf die Ausübung seiner Arbeit haben. Neben all den Business-Aufgaben darf man den Menschen, seine Werte und Bedürfnisse aber nicht außer acht lassen. Wir möchten auf jeden Klienten individuell eingehen mit unserem sehr ausgeprägten Netzwerk. Auf dem englischen Markt sind wir damit bereits seit Jahren sehr erfolgreich, doch nun möchten wir auch auf dem sehr großen und spannenden deutschen Markt aktiver werden. Wir sehen hier viel Entwicklungspotenzial. Der Plan unserer Agentur ist es, das Portfolio mit deutschen Spielern weiter auszuweiten.

SPORT1: Sie haben in Ihrer Agentur Spieler wie Fosu-Mensah oder Heung-min Son ( Tottenham Hotspur ). Der eine spielt aktuell in Deutschland, der andere war früher dort. Wo steht die Bundesliga im Ranking für Sie?

Knez: Die Bundesliga ist eine der attraktivsten Ligen in Europa. Im Vergleich zu den anderen Ligen fallen im Durchschnitt viel mehr Tore, sodass es für den Zuschauer immer spannend ist. Die Infrastruktur ist sehr professionell, die Stadien sind im Normalfall sehr gut besucht. Die Emotionen kommen zu jedem Akteur durch. Die Vereine arbeiten hochprofessionell und wirtschaften sehr gut, die Konkurrenz in der Liga ist groß und teilweise ausgeglichen, das steigert die Qualität. Dies spiegelt sich dann auch im internationalen Vergleich wider, wo Bundesligisten kontinuierlich vertreten sind und eine tragende Rolle spielen.

Knez: Wie jede andere Branche, haben auch die Vereine extreme finanzielle Einbußen. So, dass das Transfer-Volumen, also die Anzahl der getätigten Transfers, zurückgegangen ist. Die Vereine gehen noch viel bedachter an die Transfers heran, obwohl das in Deutschland schon immer der Fall gewesen ist. Man spürt definitiv das Ungewisse und die Unsicherheit. Leih-Modelle mit überschaubarem Risiko sind bei den Vereinen gefragter denn je. Der abgebende Verein gibt sich dann manchmal schon damit zufrieden, dass bei Spieler X bei einer Leihe nicht mehr die vollen Gehaltskosten übernommen werden müssen.

Knez: Der Fußball wird sich im Vergleich zu anderen Branchen schneller erholen, da er auch während der Pandemie stattgefunden hat. Jedoch wird es sicherlich eine Zeit dauern, bis sich alles wieder normalisiert hat. In jeder Krise entstehen auch Chancen, so dass ich denke, dass sich das Ganze etwas umstrukturiert und Risiken überschaubarer gestaltet werden.

Knez: Timo (Fosu-Mensah, d. Red.) hat sich gut eingelebt und findet seinen Rhythmus. Er hatte in England aufgrund einer Verletzung nicht kontinuierlich spielen können. Er bringt sehr viel Potenzial mit und in Leverkusen kann er diese weiterentwickeln. Amin fühlt sich pudelwohl in Frankfurt, er hat viel Spaß am Fußball und es macht sehr viel Freude, ihm und der Eintracht zu schauen. Mit seiner positiven Energie steckt er viele an. Amin ist ein harter Arbeiter und ein Vorbild für jeden. Er zaubert aktuell jedem Fußball verliebten ein Lächeln ins Gesicht.