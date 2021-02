Garena Free Fire: eSports-Roadmap für 2021 enthüllt

Die Free Fire World Series sind zurück

Die FFWS kehren damit nach einem Jahr der Abstinenz zurück. Im April treten Teams in 13 Regionen gegeneinander an, um eine Chance auf das größte Preisgeld der Free-Fire-Geschichte zu bekommen. Ganze zwei Millionen US-Dollar werden unter den FFWS-Teilnehmern ausgeschüttet. Das Event beginnt am 24. April, die Finalspiele werden am 1. Mai ausgetragen. Eine brandneue Siegertrophäe soll es auch geben, um die Rückkehr der World Series zu feiern.