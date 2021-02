Formel 1: Ferrari darf laut Mika Salo wieder mit Vollgas fahren

Grund: Ex-Ferrari-Pilot Mika Salo (54) hat jetzt interessante Details preisgegeben, die er nur in seiner Funktion als Rennkommissar der FIA bekommen haben kann ( Rennkalender der Formel 1 2021 ).

Ergebnisse der Ferrari-Untersuchung blieben geheim

Die FIA reagierte zwar mit einer intensiven Untersuchung, hielt deren Ergebnisse und die resultierende "Einigung" mit dem Traditionsteam aber geheim. Das sei Privatsache, hieß es verkürzt formuliert in einer Pressemitteilung.

In einem Interview mit seinem finnischen Landsmann Kristian Sohlberg auf der Plattform Twitch hat Salo jetzt Klartext geredet. Auch die Kundenteams hätten 2020 unter Ferraris angeblicher Strafe gelitten, sagt Salo und rechtfertigt so natürlich hauptsächlich die mageren Leistungen seines Landsmanns Kimi Räikkönen, der bei Ferraris Kundenteam Alfa Romeo so fuhr, als würde er ständig auf der Bremse stehen.