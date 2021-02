Kurschilgen vom DSV freigestellt - Athleten fordern "vollumfängliche Aufklärung"

Am Donnerstag gingen die DSV-Athleten Sarah Köhler (Schwimmen) und Tobias Preuß (Wasserball) in die Öffentlichkeit und forderten "im Namen aller Aktiven eine vollumfängliche und unabhängige Aufklärung jeglicher Verdächtigungen seitens der Justiz und des DSV". Gerade "im Umgang mit Kindern und Minderjährigen ist ein solches Verhalten in besonderem Maße verwerflich, unmoralisch, unethisch und aufs Schärfste zu verurteilen", heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme.