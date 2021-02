CS:GO: Erste Teams für DreamHack Open März bestätigt

Die Veranstalter der DreamHack haben jetzt die Teams für die 44. Ausgabe der DreamHack Open bekannt gegeben. In Nordamerika werden acht Teams antreten und um insgesamt 70.000 US-Dollar spielen. In Südamerika sind vier Teams dabei und spielen um 30.000 US-Dollar. Je Region können sich zwei Teams über den Closed Qualifier in das Turnier spielen. Die Qualifikationsturniere laufen vom 25. bis 27. Februar. Das Main Event steigt vom 10. bis 14. April.

Die Teams für die DreamHack Open Südamerika

In Südamerika sind die beiden brasilianischen Teams Sharks und Imperial mit dabei. Im Qualifier sind drei weitere brasilianische Teams vertreten, das zeigt deutlich, wie stark sich die Szene in Brasilien entwickelt. Nicht zuletzt dank der Nachwuchsarbeit von Legende Gabriel "FalleN" Toledo. Seit er mit seinen Landsleuten unter dem Luminosity Banner 2015 das MLG Columbus und 2016 mit SK Gaming das ESL ONE Cologne Major gewinnen konnte erfreut sich CS:GO in seinem Heimatland immer größerer Beliebtheit und bringt seit Jahren Top-Spieler hervor. FalleN selbst hat allerdings in Nordamerika eine neue Heimat gefunden.