Dirk Nowitzki zurück zu Dallas Mavericks? "Kann sich Job aussuchen"

"Diese Franchise empfindet so viel Liebe für ihn, dass er sich den Job aussuchen kann", sagte Donnie Nelson, General Manager des NBA-Klubs, dem Portal Spox . "Die Tür bei den Mavericks steht für ihn weit offen." (Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Dirk Nowitzki: 2011 NBA-Champion mit Mavericks

Nelson kann das verstehen. "Nichts raubt dir so viel Zeit wie unser Leben in der NBA. Während wir hier miteinander sprechen, fährt Dirk irgendwo in Schweden eine Piste hinunter und genießt die Zeit mit seinen Kindern und seiner wundervollen Frau", sagte der 58-Jährige.

Der NBA-Champion von 2011 könne jetzt "endlich all die Sachen machen, die er während der Karriere nicht tun konnte und holt sozusagen verlorene Zeit nach", meinte Nelson: "Das soll er erstmal noch eine Weile machen, danach sehen wir weiter."

Vor genau drei Jahren sorgte Dirk Nowitzki mit der durchbrochenen 30.000-Punkte-Schallmauer im Spiel seiner Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers für ein Beben in der Sportwelt. Die magische Hürde knackten zuvor nur Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan und Wilt Chamberlain © SPORT1-Grafik: Eugen Zimmermann/ Getty Images/ iStock

Als es endlich soweit war, brachen im American Airlines Center alle Dämme. Mitspieler und Klub-Eigner Mark Cuban stürmten auf Nowitzki zu. Mentor Holger Geschwindner kullerten auf der Tribüne Freudentränen über die Wangen. Der Jubilar selbst taumelte vor Freude durch die Halle und ließ sich feiern. Zwei Jahre später folgte das Aus © Getty Images

Nach der Saison 2018/19 hatte Nowitzki seine Karriere beendet. Der 10. April 2019 ist in die Geschichte der Dallas Mavericks als der Tag eingegangen, an dem der größte Spieler der Franchise seinen Rücktritt erklärte. "Das ist mein letztes Heimspiel", sagte Nowitzki nach dem 120:109-Erfolg der Mavs gegen die Phoenix Suns am Hallenmikrofon © Getty Images

Die Halle erhob sich anschließend und skandierte seinen Namen. Die Standing Ovations wollten gar nicht enden - ein Abschied voller Emotionen. Legenden wie Charles Barkley und Larry Bird sagten Goodbye. Einen Tag später war nach dem Auswärtsspiel in San Antonio endgültig Schluss © Getty Images

Mit seinen 30 Punkten hatte sich Nowitzki gegen Phoenix den Mavs-Fans dabei noch einmal von seiner allerbesten Seite gezeigt. Er ist nun der älteste Spieler der NBA-Historie, der in der Regular Season diese Marke knackte. Nur Michael Jordan schaffte dies sonst mit über 40, im Jahr 2003 aber gleich vier Mal mit den Washington Wizards © Getty Images

Trotz seiner Verletzung zu Saisonbeginn hat der Würzburger in seiner letzten Spielzeit noch einige Marken gesetzt. SPORT1 blickt auf die Meilensteine der 21-jährigen NBA-Karriere des Würzburgers zurück und zeigt, welche Ehrungen er auch danach erhalten hat (Stand: 02. März 2020) © SPORT1-Grafik: Getty Images/ iStock/ Eugen Zimmermann

Erst zwei Tage vor dem Spiel gegen die Suns griff sich Nowitzki gegen die Memphis Grizzlies seinen 10.000 Defensivrebound der Karriere. Er ist erst der fünfte Spieler der Geschichte, dem das gelang © Getty Images

Schon Mitte März hatte er wieder ein Stück NBA-Geschichte geschrieben. Nowitzki überholte im Spiel gegen die New Orleans Pelicans Wilt Chamberlain in der Liste der besten NBA-Scorer aller Zeiten © Getty Images

In der Top 10 der besten Schützen ist der Würzburger der einzige Nicht-Amerikaner. Mit dem Erreichen der Marke von Chamberlain kann Nowitzki nun dauerhaft unter den Top-6-Scorern bleiben. LeBron James ist bereits vorbei gezogen, von hinten lauert derzeit keine Gefahr © Getty Images

Bei der Anzahl an Spielen (1522) hat Nowitzki John Stockton überholt, Karl Malones langjährigen kongenialen Vorlagengeber bei den Utah Jazz, und liegt nun auf Rang drei. © Getty Images

Kareem-Abdul Jabbar (1560) und Robert Parish (1611) stehen vor ihm. Um Platz zwei angreifen zu können, hätte der Deutsche noch in der Saison 2018/19 noch fleißig auf dem Parkett stehen müssen. So wird ihn Vince Carter (1498) womöglich noch überholen © Getty Images

Bereits mit seinem ersten Saisonspiel 2018/19 hatte Nowitzki Mitte Dezember Geschichte geschrieben: Historisch dabei: Der Deutsche ist der erste NBA-Profi, der in seiner 21. Saison mit derselben Franchise auf dem Parkett stand. Kein anderer Spieler trug länger das gleiche Trikot für ein Team - Kobe Bryant schaffte 20 Saisons bei den L.A. Lakers © Getty Images

In der Vorsaison warf Nowitzki im Spiel gegen die New Orleans Pelicans Anfang März 2018 Nowitzki drei Dreier und holte damit seinen Kumpel Jason Kidd in einer kuriosen Statistik ein. Mit zu diesem Zeitpunkt 138 Treffern in einer Saison stellte Nowitzki einen Dreier-Rekord bei den über 39-Jährigen auf © Getty Images

Als einer von sechs Spielern hat Nowitzki mehr als 50.000 NBA-Minuten absolviert. Nach Elvin Hayes und Kumpel Jason Kidd hat Nowitzki (51.368 Minuten) auch Kevin Garnett (50.418 Minuten) für Rang drei der ewigen Rangliste überholt. Kareem Abdul-Jabbar und Karl Malone bleiben allerdings vor ihm © Getty Images

Bester Dreierschütze aus Europa ist "Big D" bereits. Dafür zog er an Ex-Teamkollege Peja Stojakovic (Bild) vorbei. Inzwischen ist Nowitzki mit 1982 Treffern auf Rang elf der ewigen Bestenliste. © Getty Images

Mit seinen fünf Dreiern im letzten Heimspiel gegen Phoenix überholte Nowitzki Joe Johnson (Rang 12, 1978 Dreier). Ex-Kollege Kidd (Rang 10, 1988 Dreier) verpasste der Würzburger knapp. Klay Thompson (1798), J.J. Redick (1772) und LeBron James (1769) könnten ihn in Zukunft überholen © Getty Images

Bei den Freiwürfen hat Nowitzki mit 7240 verwandelten Jerry "The Logo" West (7160) kassiert, Platz fünf und Michael Jordan (l., 7327) erreichte er nicht mehr. Allerdings lauert LeBron James (7224) direkt hinter ihm © Getty Images

Nowitzki war zwar am Ende der Karriere nicht mehr der Rebounder früherer Jahre, doch die Marke von 11.000 konnte Nowitzki bereits knacken. 11.489 Abpraller brachte ihn auf Rang 26 vorbei an Elgin Baylor (11.463). Bei den Defensivrebounds erreichte er die magische Marke von 10.000 Rebounds © Getty Images

Nowitzki ist nicht unbedingt als Block-Spezialist bekannt. Trotzdem ist er der Block-Leader der Dallas Mavericks - vor Shawn Bradley © Getty Images

Die Jagd auf "Siggi" - wie Bradley (l.) wegen vermeintlicher Ähnlichkeiten mit dem DBB-Maskottchen genannt wurde - war erfolgreich. Mit schlussendlich 1281 Blocks hat Nowitzki deutlich mehr Würfe abgewehrt als der frühere Center, der einst für die deutsche Nationalmannschaft spielte © Getty Images

Die Marke von 3.500 Assists hat Nowitzki in der Saison 2017/18 geknackt. Mit insgesamt 3651 Assists steht der Würzburger auf dem 145. Rang © Getty Images

Unter die besten 100 Spieler aller Zeiten bei den Steals (derzeit Platz 85) gehört er mit 1.210 geklauten Bällen. James Harden überholte ihn zuletzt, Stephen Curry liegt nur fünf Steals hinter Dirkules © Getty Images

11.169 Mal - so oft landete ein Ball im Korb, nachdem Nowitzki abgezogen hatte. Damit liegt er in der ewigen Bestenliste auf Rang acht. Kareem Abdul-Jabbar (Bild) thront mit 15.837 erfolgreichen Würfen an der Spitze © Getty Images

Kein Wunder angesichts dieser Meilensteine, dass er nach seiner Karriere zahlreiche Ehrungen erhielt. In Dallas wurde eine Straße in der Nähe der Halle der Mavericks in "Nowitzki Way" umbenannt © dpa Picture-Alliance

Auch in der Spielstätte der Dallas Mavericks hat Nowitzki seinen Platz gefunden. Neben der Zone auf dem Parkett ist Nowitzki mit seinem typischen einbeinigen Flamingo-Wurf abgebildet. An der Eliteuniversität Harvard wurde gar eine Fallstudie mit dem Titel "Changing the game" über ihn geschrieben © twitter.com/SkylerinDallas

Natürlich werden auch Bücher über die deutsche Legende geschrieben. Besonders "The Great Nowitzki" von Thomas Pletzinger erfreut sich großer Beliebtheit, Nowitzki ist sogar bei einer Buchpräsentation dabei © Imago

Egal, wo Nowitzki auftaucht - die Freude ist groß. Hier wird Nowitzki als Gast des NFL-Spiels zwischen den Dallas Cowboys und den New York Giants gefeiert © dpa Picture-Alliance

Über seine weitere Zukunftsplanung ist sich die NBA-Legende noch nicht bewusst. So könnte er sich einen Job im Mavs-Stab vorstellen oder aber in der Spielerentwicklung. Auch eine Rolle als Teilhaber bei den Mavericks war im Gespräch. Beim Basketball-Weltverband FIBA ist er neuer Chairman der Players' Commission. Dort vertritt Nowitzki die Spielerinteressen im Vorstand des Verbandes © Getty Images

Zahlreiche weitere Schallmauern hat Nowitzki in seiner langen Karriere durchbrochen. SPORT1 blickt auf die frühen Stationen seiner einzigartigen Karriere © SPORT1/Getty

Sein NBA-Debüt gibt Nowitzki als recht schmächtiger Jüngling am 5.2.1999 gegen Detlef Schrempf und die Seattle SuperSonics. Wegen des Lockouts muss er bis Februar warten. Zwar erzielt er nur zwei Punkte, es ist aber der Beginn einer glanzvollen Karriere voller Triumphe und Rekorde © Getty Images

In seiner dritten Saison revolutioniert Nowitzki bereits die NBA. Als erstem und einzigem Spieler gelingen ihm 2000/01 innerhalb einer Spielzeit mindestens 150 Dreier und 100 Blocks. Ein 2,13-Meter-Mann, der von draußen mit tödlicher Präzision trifft, ist völlig neu © Getty Images

14. Mai 2001: Dirk erzielt zum ersten Mal 40 Punkte in einer Partie. In der Playoff-Serie gegen San Antonio verliert Nowitzki bei einer Kollision mit Terry Porter einen Zahn, beeindruckt aber in Spiel 5 mit 42 Zählern - Karriere-Bestwert bis dahin. Trotzdem verliert Dallas 87:105 und ist draußen © Getty Images

2002 wird das "German Wunderkind" erstmals als Reservist zum All-Star Game eingeladen. Auch Kumpel Steve Nash (r.) debütiert. Es folgen bis 2012 zehn weitere Nominierungen in Folge - 2014 und 2015 ist er wieder dabei, 2019 erhält er eine Sondereinladung. Am Ende stehen 14 Teilnahmen am All-Star Game © Getty Images

In den Playoffs 2002 gelingt ihm gegen Kevin Garnetts Minnesota Timberwolves eine fantastische Serie. Viermal in Folge schafft er in einem Spiel der K.o.-Runde mindestens 30 Punkten und 15 Rebounds - vor und nach Kareem Abdul-Jabbar hat dies bis heute niemand sonst geschafft © Getty Images

Einige Monate später gelingt der größte Erfolg mit dem Nationalteam. In Indianapolis führt der Superstar das DBB-Team bei der WM auf Rang drei und wird zum MVP des Turniers gewählt © Getty Images

2005 wiederholt er das MVP-Kunststück bei der EM. Zum Titel reicht es im Finale gegen Griechenland aber nicht © Getty Images

Am 18. Januar 2005 durchbricht er gegen die Washington Wizards die Marke von 10.000 Punkten. An diesem Abend erzielen die Mavs 137 Zähler © Getty Images

2006 holt er sich beim All-Star Game den Titel im Dreier-Shootout © Getty Images

2006 erlangt Nowitzki mit den Mavs den bis dahin größten Erfolg, erlebt aber auch die schlimmste Enttäuschung. Er führt die Truppe erstmals in die NBA Finals. Trotz 2:0-Führung gegen die Miami Heat reicht es aber nicht © Getty Images

Im Februar 2007 startet er als erster Europäer überhaupt im All-Star Game © Getty Images

Wenige Monate darauf erhält Nowitzki die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler - als erster europäischer Spieler der NBA-Historie. Seine beeindruckenden Zahlen: 50,2 Prozent Trefferquote aus dem Feld, im Schnitt 24,6 Punkte und 8,9 Rebounds pro Partie; 67 Saisonsiege (Teamrekord). Inzwischen steht die Trophäe bei der Mutter in Würzburg © Getty Images

Allerdings ist die Freude getrübt. Keine zwei Wochen vor der Vergabe scheidet Nowitzki mit den Mavericks sensationell in der ersten Runde gegen die achtplatzierten Golden State Warriors aus. Die MVP-Trophäe hat also einen bitteren Beigeschmack © Getty Images

2008 führt Nowitzki die Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen und wird in Peking Fahnenträger der deutschen Mannschaft © Getty Images

Am 13. Januar 2010 schiebt sich der Würzburger endgültig unter die allergrößten NBA-Stars. Gegen die L.A. Lakers gelingt ihm ein weiterer historischer Treffer in gewohnter Manier. Er durchbricht die 20.000-Punkte-Schallmauer. Keinem Europäer vor ihm gelang dies © Getty Images

Am 29. Oktober 2010 gegen Memphis verwirft Nowitzki nach 82 Treffern in Folge wieder einen Freiwurf - die damals drittlängste Serie der Historie © Getty Images

In Spiel eins der legendären Conference-Finalserie gegen Oklahoma City stellt Nowitzki mit 24 verwandelten Freiwürfen ohne Fehlversuch einen Rekord auf © Getty Images

Die meisten Mavericks-Rekorde gehören ihm ohnehin. Spiele, Punkte, Rebounds, Dreier, Field Goals, Freiwürfe, Blocks: Nirgends war ein anderer Maverick besser © Getty Images

2011 wird zum Highlight-Jahr seiner Karriere: Nowitzki sichert sich mit seinen Dallas Mavericks den Titel in der NBA. Sie schlagen völlig überraschend die Startruppe der Miami Heat um LeBron James. Vor allem Nowitzkis grandiose Leistungen in den Playoffs bleiben in Erinnerung. Selbst hohes Fieber und ein Sehnenriss im Finger können ihm in den Endspielen nicht aufhalten © Getty Images

Für den Routinier geht damit ein Traum in Erfüllung. Er wird zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt und ist damit nur einer von zehn NBA-Akteuren mit mindestens zehn All-Star Games, einem NBA-Titel, einem MVP-Titel in der Saison und den Finals © Getty Images

In der K.o.-Runde läuft "Dirkules" ohnehin immer zu großer Form auf. Er ist einer von nur vier Spielern mit einem Karriere-Schnitt von über 25 Punkten und zehn Rebounds pro Playoff-Spiel © Getty Images

Nowitzki ist mittlerweile auch noch eine Bretter-Legende! Am 24. März 2015 gegen die San Antonio Spurs fischt er den 10.000 Rebound seiner Laufbahn aus der Luft © Getty Images

Damit trägt er sich ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher ein. Nur sechs Spieler schaffen vor ihm 27.000 Punkte und 10.000 Rebounds. Zusätzlich 1.000 Blocks und 1.000 Dreier hat freilich niemand zu bieten - nicht einmal Kareem Abdul-Jabbar oder Michael Jordan © Getty Images

Der nächste Meilenstein für Dirk Nowitzki: Beim Sieg seiner Dallas Mavericks gegen die Philadelphia 76ers im Februar 2016 durchbricht der Deutsche die Marke von 29.000 Punkten - als damals erst sechster Spieler der Geschichte, der das schafft © Twitter/dallasmavs

Den Meilenstein erreicht Nowitzki mit einem Dreier zu Beginn des 3. Viertels. Nach dem Spiel hat er exakt 29.008 Zähler auf dem Konto. Unerreichbarer Spitzenreiter dieser Wertung ist Kareem Abdul-Jabbar (38.387 Punkte) © Getty Images

Auch 2016 arbeitet Nowitzki weiter fleißig an seinem Legendenstatus. Der deutsche Superstar kassiert mit den Mavericks gegen Denver zwar eine bittere Niederlage, knackt dabei aber zum 16. Mal in seiner NBA-Laufbahn die Marke von 1.000 Saisonpunkten © Getty Images

Nowitzki egalisiert damit die Marke von Celtics-Legende John Havlicek, besser waren nur Kareem Abdul-Jabbar (19 Spielzeiten), Karl Malone (18) und Tim Duncan (17) © Getty Images

Am 7. März 2017 folgt ein weiterer großer Moment. Gegen die L.A. Lakers gelingt Nowitzki sein 30.000 Punkt in der NBA. Der Deutsche ist erst der sechste Spieler der NBA-Geschichte, der diese Marke durchbricht © Getty Images

Mitte März 2019 überholt Nowitzki im Spiel gegen die New Orleans Pelicans wiederum Wilt Chamberlain in der Liste der besten NBA-Scorer aller Zeiten. In der Historie der besten Basketball-Liga der Welt gibt es nur fünf Spieler, die mehr Punkte erzielt haben als der Deutsche © Getty Images

Nachdem er beim Heimspiel gegen die Phoenix Suns seinen Rücktritt verkündet, gastiert Nowitzki in seinem letzten NBA-Spiel bei den San Antonio Spurs. Ein allerletztes Mal trifft der Würzburger auf den texanischen Erzrivalen. Ein Tribute-Video verursacht Tränen bei Nowitzki © Getty Images

Nowitzki ist der einzige Spieler in der langen Historie der NBA mit 30.000 Punkten, 10.000 Rebounds, 1.700 Dreiern und 1.200 Blocks. Es ist immer wieder beeindruckend, wie stark der beste deutsche Basketballer die NBA geprägt hat © Getty Images

Und trotz allem ist Nowitzki ein bodenständiger und sympathischer Mensch geblieben, der sich Ehrungen wie das Bundesverdienstkreuz verdient hat © Getty Images

Große Ehre für Nowitzki! im Dezmber 2019 erhielt der frühere NBA-Star von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz für sein soziales Engagement. "Wenn ich heute einen Wunsch äußern darf, dann diesen: Hoffentlich motiviert Ihr Engagement auch andere Menschen, sich einzusetzen für diesen Zusammenhalt", sagte Steinmeier © Imago

Nowitzki bezeichnete die Auszeichnung als eine "große Ehre. Der Sport hat mein Leben geprägt: Die Begegnungen mit den Menschen, die Erfahrungen von Erfolg und Misserfolg, Teamerlebnis und soziale Fähigkeiten, Zuversicht und Selbstvertrauen." © dpa Picture-Alliance