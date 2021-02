FC Schalke 04: Muss eSports wegen Fußball eine Lizenz verkaufen?

Der FC Schalke 04 taumelt in der Bundesliga dem Abstieg entgegen. Hat das auch Auswirkungen auf die eSport-Abteilung?

Als erster Bundesligist entschied sich der FC Schalke 04 2016 in den eSport einzusteigen.

Die Königsblauen gründeten ein League-of-Legends-Team und erwarben zwei Jahre später für rund acht Millionen Euro eine Lizenz in der europäischen Liga LEC.

Müssen Schalkes eSportler für die Fußballer bluten?

Die Lizenz für die Zweite Liga ist zwar nicht in Gefahr, klar ist aber auch: Der Gehaltsetat, der bei rund 80 Millionen Euro liegt, müsste mindestens um die Hälfte runtergefahren werden. "Der Kader müsste natürlich an die Gegebenheiten und die Wettbewerbssituation in der 2. Liga angepasst werden", sagt Rühl-Hamers.