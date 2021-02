Younes hofft auf Rückkehr in DFB-Elf: "Würde mich sehr freuen"

Überragender Younes! Darum kommt Löw nicht an ihm vorbei

Mittelfeldspieler Amin Younes vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hofft auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft.

Aber er wisse, welch schwere Zeit in Neapel hinter ihm liegt: "Deswegen mache ich mir wirklich nicht so viele Gedanken darum. Aber ich will ja nicht lügen. Ich würde mich sehr freuen."