FC Bayern: Douglas Costa erklärt Probleme - und denkt an Italien-Rückkehr

"Sie haben im Vergleich zu meiner ersten Zeit in München jetzt ein anderes Verständnis von Fußball", sagte der Brasilianer in einem Twitch-Interview mit dem italienischen Journalisten Pierluigi Pardo und erklärte: "Heute spielen wir noch offensiver, während wir damals mehr auf Ballbesitz ausgerichtet waren, das hat mir mehr gefallen. Auch wenn sie jetzt die Champions League gewonnen haben." (Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Douglas Costa tut sich unter Hansi Flick schwer

Unter Trainer Hansi Flick kam der 30-Jährige bislang jedoch nicht so recht in Schwung, nur bei sechs seiner 22 Pflichtspieleinsätze stand er in der Startelf und steuerte in dieser Saison bislang gerade einmal ein Tor und drei Assists bei.