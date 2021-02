FC Liverpool: Vater von Torwart Alisson Becker ertrinkt in Brasilien

Der Vater von Liverpool-Torwart Alisson Becker ist in Brasilien ums Leben gekommen © Imago

Liverpool-Torwart Alisson Becker trauert um seinen Vater José. Dieser kommt am Mittwoch in Brasilien unter dramatischen Umständen ums Leben.

Der Vater von Liverpool-Torwart Alisson Becker ist am Mittwoch unter dramatischen Umständen ums Leben gekommen.

Wie brasilianische Behörden bestätigten, ertrank der 57-jährige José Becker in einem See nahe seinem Ferienhaus bei Rincao do Inferno.