Wrestler "Jocephus" Joseph Hudson plötzlich verstorben Trauer um Wrestler Jocephus

Joseph Hudson war im Wrestling bekannt als Jocephus © NWA

M. Hoffmann

Eine neue Tragödie erschüttert die Wrestling-Szene: Joseph Hudson, Partner des früheren WWE-Stars Aron Stevens (Damien Sandow); ist plötzlich verstorben.

Zwei Monate nach der Tragödie um Brodie Lee erschüttert erneut ein unerwarteter Todesfall die Wrestling-Szene.

Joseph Hudson, bekannt als Jocephus, ist plötzlich verstorben. Hudson war bei der Liga NWA aktiv und zuletzt Partner des früheren WWE-Stars Aron Stevens (Damien Sandow).

NWA-Präsident Billy Corgan - bekannter als Sänger der Smashing Pumpkins - gab die schockierende Nachricht auf Instagram bekannt. Hudson sei von einem "aktuell noch nicht diagnostizierten gesundheitlichem Problem" aus dem Leben gerissen worden. Hudson hinterlasse einen jungen Sohn.

Der mit Hudson befreundete Ex-Wrestler Dutch Mantell (bei WWE aufgetreten als Zeb Colter) ergänzte, dass es sich wohl um einen Schlaganfall oder ein Aneurysma gehandelt hätte.

Joseph Hudson spielte Bruiser Brody in "Dark Side of the Ring"

Hudson war seit knapp über zehn Jahren als Wrestler aktiv, zunächst in regionalen Ligen der Südstaaten, ehe er durch die an ein nationales und internationales Publikum gerichtete Webshow NWA Powerrr eine größere Fanbase erreichte.

Hudson stand bei Powerrr mit bekannten Stars wie Trevor Murdoch, James Storm, Colt Cabana und dem nun bei AEW als Sting-Rivale antretendem Ricky Starks im Ring, zuletzt in neuer Rolle als maskierter "Question Mark". Partner Stevens kondolierte in einem längeren Instagram-Statement, bezeichnete Hudson als Freund, mit dem die Arbeit so viel Freude gemacht hätte, dass er nach seiner WWE-Entlassung 2016 die verlorene Freude am Wrestling zurückgefunden hätte.