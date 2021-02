Formel 1: Sponsor bleibt - Aston Martin von Vettel teilweise in Rosa

Komplett in Rosa gehüllt wird das Auto deswegen aber noch lange nicht, stattdessen sollen subtile Akzente und Logos die Lackierung des Boliden zieren, der in einer "neuen Grundfarbe" gehalten sein wird.

Neuer Hauptsponsor für Aston Martin

"Unsere Freunde von BWT waren loyale Unterstützer des Team, von daher freue ich mich, dass sie Partner von Aston Martin sein wollen", erklärte Teamchef Otmar Szafnauer. "Das ist eine starke und historische Partnerschaft, die in eine wichtige, neue Ära geht. Wir sind gespannt, was wir zusammen erreichen können."

Die Formel-1-Saison 2021 startet am letzten März-Wochenende mit dem Rennen in Bahrain. Für Aston Martin geht neben Vettel auch Lance Stroll an den Start. Das neue Auto AMR21 wird am 3. März präsentiert. (Die Autos der Formel 1 2021: Termine und Zeitplan der Präsentationen)