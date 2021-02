NBA: Los Angeles Lakers unterliegen Utah Jazz, Schröder nicht dabei

Ohne den Deutschen Dennis Schröder geht die Pleitenserie der Los Angeles Lakers in der NBA weiter. Der Meister muss sich auch gegen die Utah Jazz geschlagen geben.

In Abwesenheit des deutschen Nationalspielers verlor der Meister um Superstar LeBron James bei den Utah Jazz deutlich mit 89:114 und kassierte in der vierten Partie ohne Schröder die vierte Niederlage in Serie.