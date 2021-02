Hertha BSC: Pal Dardai über Zustand des Teams, seinen Job, Gefahren

Dardai von Ausgangslage geschockt

Doch das war nicht immer so. Vor allem die Situation in der Mannschaft bei seinem Amtsantritt schockierte den Ungar: "Fehlende Führungsspieler, zu wenig Teamgeist und viele Sprachen in der Kabine - das war die Situation", erinnert sich Dardai zurück. Doch seitdem sei bereits "viel passiert, wir sind in die richtige Richtung unterwegs. Wir sind zusammengerückt."