WWE NXT: Undisputed Era zerfällt - Adam Cole verrät auch Strong

Adam Cole bricht sein Schweigen

Ein weiter Verrat beendet die Undisputed Era

Karrion Kross besiegt Escobar in brutalem Match

Die weiteren Highlights:

- Nachdem Dexter Lumis sich in den vergangenen Wochen auf NXT North American Champion Johnny Gargano und seine Gruppierung, The Way, eingeschossen hatte, trat er in einem Non-Title Match gegen ihn an. Als sich der kürzlich von Lumis entführte Austin Theory einmischen wollte, nutzte dies Lumis zu seinen Gunsten und besiegte Gargano per Aufgabegriff. Gargano befahl Theory zudem, aufgrund der Entführung in Therapie zu gehen.