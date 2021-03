Fußball-Profi und Alkoholiker: Uli Borowka erzählt von Doppelleben

In den letzten aktiven Jahren bei Werden Bremen sei gerade die Alkoholsucht sehr ausgeartet. "Da habe ich an einem Tag eine Kiste Bier, eine Flasche Whiskey und eine Flasche Wodka gesoffen", erzählte Borowka.

Er war einer der besten Abwehrspieler seiner Zeit in den 1980er und 90er Jahren. Ein harter Verteidiger, wurde "die Axt" genannt. "Stellen Sie sich mal vor, ich hätte gesagt, dass ich auch Gefühle habe und eigentlich gar nicht so ein harter Typ bin. Dann wäre meine Karriere schnell erledigt gewesen", meinte Borowka.

Uli Borowka: "Ich war ein richtig fieser Mensch"

Die Krankheit sei ein schleichender Prozess gewesen, der sich über Jahre hinweg entwickelt habe. Sein Trainer und die Mannschaftskollegen hätten das damals mitbekommen, beschreibt Borowka. "Aber wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Und wenn du Leistung bringst, darfst du auch einmal die Woche vom Stuhl fallen. Sie wussten, sie können sich auf mich verlassen. Bei den Spielen ist der Uli immer da und dann hat man das eben in Kauf genommen, dass er sich mal abschießt."

388 Mal stand Borowka in der Bundesliga auf dem Platz und ist in seinem Team immer vorneweg marschiert. Den Leistungsgedanken habe er nie verloren, Spiele wollte er trotzdem gewinnen.

"Abschießen und Vollsaufen ohne Sinn und Verstand"

Suchtfrei: Borowka 21 Jahre ohne Alkohol

Seine Sucht hat Borowka im Griff. Heute, am 9. März, ist er 21 Jahre trocken. Der 56-Jährige sei "sehr stolz auf diese 21 Jahre und auch darauf, was ich in dieser Zeit alles gemacht habe."

Er möchte die Gesellschaft sensibilisieren und wünscht sich, "dass wir uns in Zukunft ein bisschen mehr darauf fokussieren, wenn Menschen Probleme haben mit Süchten. Dann muss auch jemand da sein, der sie versteht." Borowka gibt nämlich zu, dass er alleine nie in die Klinik gegangen wäre.

Sein ehemalige Mönchengladbacher Mitspieler Christian Hochstätter, damals Sportdirektor bei der Borussia, organisierte zusammen mit dem früheren Vereinspräsidenten Wilfried Jacobs, der lange in der Führungsspitze der AOK aktiv war, hinter seinem Rücken einen Platz in der Klinik. "Sie haben mich an einem Punkt erwischt, an dem ich mir gedacht habe: Da hast du ein Dach über dem Kopf, kriegst was zu essen und nach drei Wochen kannst du wieder gehen und kontrolliert trinken."