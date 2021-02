Eintracht Frankfurt: Bruno Hübner geht, Chefscout Ben Manga befördert

C. Michel

Der 47-Jährige hat sich als Chefscout in den vergangenen Jahren einen sehr guten Ruf in der Branche erarbeitet , der Aufstieg der Hessen ist eng mit seinem Namen verknüpft.

Wie SPORT1 zuletzt bereits berichtet hat, strebt er den nächsten Schritt an. Diesen geht Manga in Zukunft höchstwahrscheinlich weiter bei den Hessen. Eine Bestätigung steht zwar noch aus, doch die Gespräche über einen internen Aufstieg befinden sich in der finalen Phase. Darüber hatte zunächst Sky berichtet.