Nordische Ski-WM in Oberstdorf eröffnet: "Meilenstein in Richtung Tokio"

Mit einer spektakulären Lasershow bei frühlingshaften Temperaturen hat in Oberstdorf am Mittwochabend die Nordischen Skiweltmeisterschaften begonnen.

Mit einer spektakulären Lasershow bei frühlingshaften Temperaturen, aber ohne Sportler und Zuschauer im Skisprung-Stadion am Schattenberg haben in Oberstdorf am Mittwochabend die 53. Nordischen Skiweltmeisterschaften offiziell begonnen. Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, erklärte die Titelkämpfe um 20.58 Uhr für eröffnet.

In seiner Rede wies Hörmann auf die Bedeutung und die mögliche Signalwirkung der WM für kommende Großereignisse in Coronazeiten bis hin zu den Olympischen Sommerspielen hin. "Oberstdorf könnte in Sachen 'best practice' ein Meilenstein in Richtung Tokio sein", sagte Hörmann.