Vendee Globe: Auch Joschke erreicht den Zielhafen

Genau vier Wochen nach den ersten Booten ist die deutsch-französische Seglerin Isabelle Joschke im Zielhafen der Vendee Globe angekommen. Die 44-Jährige hatte am 62. Tag (9. Januar) der Weltumrundung wegen eines Bootsschadens aufgegeben, nach Reparaturmaßnahmen in Salvador de Bahia erreichte Joschke am Mittwoch bei Sonnenschein als Nachzüglerin Les Sables d'Olonne.

Die Britin Sam Davies wird Freitagmittag an der französischen Westküste erwartet, sie hatte bereits am 3. Dezember aufgegeben. Alexia Barrier (Frankreich) soll am Sonntag eintreffen, der Finne Ari Huusela am 5. oder 6. März als letzter Teilnehmer des Rennens über 24.365 Seemeilen.