Tiger Woods: Golf-Star nach Unfall - Details zu Genesung und Schuldfrage

Sicher ist nur: Auf den Golfplatz zurückkehren wird Woods nicht so schnell, nachdem er am Montagabend in Los Angeles mit dem Auto von der Straße abgekommen war und sich mehrfach überschlagen hatte.

Wie verlief die Operation von Tiger Woods?

Lebensgefahr besteht nicht, das Krankenhaus in LA (Harbor-UCLA Medical Center) erklärte, Woods sei "wach, ansprechbar und erholt sich nun in seinem Zimmer".

"Offene Trümmerbrüche, die den oberen und unteren Teil des Schien- und Wadenbeins betroffen haben, wurden durch einen Stab im Schienbein stabilisiert", berichtete der Arzt Anish Mahajan in einer von Woods' Management verbreiteten Stellungnahme.

Weitere Knochenverletzungen im Fuß und Knöchel seien mit einer Kombination aus Schrauben und Pins stabilisiert worden. Bei dem langen operativen Eingriff am rechten Bein wurde weiteren Angaben zufolge zudem Druck vom Muskel genommen.

Wie lange wird Woods ausfallen?

Ob Woods bei dem Unfall nur am rechten Bein oder, wie von den Behörden zuvor angegeben, doch an beiden Beinen verletzt wurde, ging aus dem Statement nicht hervor.

Was indes Hoffnung macht trotz der Schwere der Blessur: Bei normalem Heilungs-Prozess kann Woods möglicherweise bereits in rund einem halben Jahr wieder beschwerdefrei gewöhnlichen Alltagsaktivitäten nachgehen, weiß SPORT1 aus Medizinerkreisen.

Bedeutet im Umkehrschluss: Den Putter dürfte Woods frühestens zum Jahresende wieder in die Hand nehmen. Zum er sich unlängst auch noch einer Bandscheiben-Operation unterzogen hatte.

Wie heftig war der Unfall wirklich?

Woods sei mit "relativ höherer Geschwindigkeit als normal" unterwegs gewesen, während er einen steilen Hügel in einem Gebiet mit "hoher Unfallhäufigkeit" hinunterfuhr.

War Woods Herr seiner Sinne?

Laut Villanueva gibt es keine unmittelbaren Anzeichen dafür, dass Woods am Unfallort beeinträchtigt gewesen sei - Woods stand demnach offenbar nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, wie es bei seinem Autounfall 2009 später im Nachhinein vermutet worden war (Alkohol- und Tabletteneinfluss).

Golf-Superstar Tiger Woods ist wieder obenauf. Der Rekordtitel in Japan, mit dem er Geschichte schreibt, ist die Krönung eines zweiten märchenhaften Comebacks - dem zwei tiefe Abstürze vorausgegangen waren. SPORT1 zeigt Woods' Karriere in Bildern © SPORT1-Grafik: Tirl/Hänel/Getty Images/iStock

Es ist ein Erfolg, mit dem Woods selbst nicht gerechnet hat: Bei der Zozo Championship im japanischen Chiba feiert der Golf-Superstar aus den USA seinen 82. Turniersieg auf der PGA-Tour. Damit stellt er den 54 Jahre alten Rekord von US-Legende Sam Snead ein © Getty Images

"Nachdem ich die Probleme mit meinem Rücken hatte, dachte ich, der Rekord wäre außer Reichweite", sagt der 43-Jährige © Getty Images

Der 15-malige Major-Sieger dominiert die Veranstaltung im Accordia Golf Narashino Country Club von Beginn an und lässt der Konkurrenz keine Chance - und das obwohl er erst Ende August zum fünften Mal am Knie operiert worden war © Getty Images

Jahrelang plagten Woods zuletzt gesundheitliche Probleme. Im April 2017 musste er sich bereits zum vierten Mal am lädierten Rücken operieren lassen - und geriet in der Folge ein zweites Mal in eine große persönliche Krise © Getty Images

Aber von Anfang an: Schon als Zweijähriger tritt der kleine Eldrick Woods im US-Fernsehen an der Seite von Komiker Bob Hope auf. Als Teenie gilt er als Golf-Wunderkind, über den schon alle Medien berichtet haben, auf der Junior-Tour reiht er Sieg an Sieg © Getty Images

Entsprechend groß ist das Medieninteresse, als Woods 1996 Profi wird. Einen 40-Millionen-Deal mit einem Sporthersteller hat er da schon in der Tasche, am Ende ist er Rookie des Jahres - natürlich © Getty Images

Schon im April 1997 gewinnt er in Augusta das legendäre Masters und damit sein erstes Major-Turnier - als jüngster Spieler aller Zeiten und erster Afro-Amerikaner. Die Weltranglisten-Spitze erobert er auch schon im selben Jahr, so schnell wie nie jemand zuvor © Getty Images

Woods steigt zum absoluten Dominator der Szene auf: Schon mit 24 hat er alle Major-Turniere gewonnen - auch wieder als Jüngster in der Geschichte des Golfsports © Getty Images

In den Jahren 2000 und 2001 gewinnt er sogar alle vier hintereinander. Kein echter Grand Slam, aber trotzdem ist der "Tiger Slam" eine einmalige Leistung in der modernen Ära © Getty Images

Triumph auf Triumph folgt: 15 Major-Siege, 82 PGA-Tour-Siege, 25 andere weltweit, zehnmal Gewinner der Geldrangliste, 683 Wochen lang Nummer eins der Welt © Getty Images

Auch finanziell zahlt sich die Karriere für Woods aus: Er ist der erste Sportler, der so viel Geld verdient, dass er zum Milliardär wird © imago

Eine mustergültige Karriere wird scheinbar abgerundet durch ein mustergültiges Privatleben: Im Oktober 2004 heiratet Woods das Model Elin Nordegren, bekommt mit ihr zwei Kinder © Getty Images

Doch der saubere Ruf des Amerikaners wird im November 2009 ruiniert: Woods fährt nahe seiner Villa mit seinem Auto gegen einen Hydranten, der Unfall ist offenbar Resultat einer Beziehungskrise. Nordegren soll Woods tätlich angegriffen haben, auf der Flucht baute er nach dieser Version dann den Unfall © Getty Images

Eine Medienlawine und unzählige Privat-Enthüllungen sind die Folge © Getty Images

Woods gibt schließlich zu, was die Medien en detail ausbreiten: Diverse Affären haben seine Ehe in die Krise gestürzt © Getty Images

Er geht in Sexsucht-Therapie und zieht sich auf unbestimmte Zeit vom Golf zurück © Getty Images

Anfang 2010 kriecht Woods auf einer Schau-PK zu Kreuze, entschuldigt sich bei Frau, Kindern, Kollegen, Fans, Sponsoren. Die Ehe ist trotzdem kurz darauf beendet, aber nach der öffentlichen Abbitte der Weg für das sportliche Comeback bereitet © Getty Images

Nach fünf Monaten Pause ist Woods zurück auf dem Golfplatz. Die Euphorie ist groß ... © Getty Images

Aber die Form nicht. Auf die private Krise folgt die sportliche, Woods verliert die Nummer-Eins-Position, gewinnt zwei Jahre lang kein Turnier mehr - und ist nur noch Nummer 52 der Welt. Es geht sogar noch weiter runter auf Rang 58, 107 Wochen bleibt er ohne Turniersieg © imago

Erst Ende 2011 folgt der Wendepunkt: In Thousand Oaks beendet Woods seine Durststrecke und klettert von da an wieder nach oben © Getty Images

Auch privat läuft es wieder: Im März 2013 verkünden Woods und Ski-Star Lindsey Vonn, dass sie ein Paar sind © facebook

Im selben Jahr krönt Woods sein erstes großes Comeback: Nach seinem tiefen Fall vom Golf-Thron gewinnt er das Arnold Palmer Invitational ... © Getty Images

... und macht seine Rückkehr an die Nummer eins perfekt: Himmelhoch aufgestiegen, tief gefallen - und wieder obenauf: Der Tiger ist offenbar nicht kleinzukriegen © Getty Images

Dann jedoch machen Woods schwere Rückenprobleme zu schaffen. Er muss sich im April 2014 einer ersten Operation unterziehen und immer wieder Turniere absagen. In der Weltrangliste geht es wieder runter © Getty Images

Hinzu kommen 2015 erneut private Sorgen. Die Beziehung mit Vonn geht in die Brüche, im Mai 2015 erfolgt die Trennung © Getty Images

Woods fällt erstmals seit seinem Raketenstart 1996 aus den Top 100 der Weltrangliste. Im September 2015 muss er sich erneut am Rücken operieren lassen © Getty Images

Immer wieder startet er Comeback-Versuche - mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. 2016 verpasst er alle Major-Turniere und gehört nicht mehr zu den besten 500 Akteuren der Sportart © Getty Images

2017 spielt er beim Turnier in Dubai genau drei Runden - seine für lange Zeit letzten. Am 29. Mai 2017 erfolgt die Festnahme nach einer angeblichen Fahrt im Rausch © Getty Images

Die Beamten in Florida veröffentlichen Mitte 2017 dieses Foto von Woods und sprechen vom Verdacht des Fahrens nach Alkohol- oder Drogenkonsum. Dies bestreitet er jedoch vehement © Getty Images

Knapp drei Wochen später teilt Woods über Twitter mit, er bekomme "professionelle Hilfe, um mich im Umgang mit den Medikamenten, meinen Rückenschmerzen und Schlafstörungen richtig zu verhalten". Er begibt sich in eine Entzugsklinik. Im Oktober 2017 bekennt er sich der rücksichtslosen Fahrweise schuldig und entgeht dem Gefängnis © Getty Images

Bei der von ihm selbst organisierten Hero World Challenge in Albany/Bahamas feiert Woods im Dezember 2017 ein gelungenes Comeback und wird Neunter unter 18 Teilnehmern © Getty Images

2018 geht es für Woods weiter aufwärts. Beim US-Turnier in Palm Harbor/Florida im März verpasst er nur um einen Schlag das mögliche Stechen um den Sieg. Die "Tigermania" bricht wieder aus © Getty Images

Beim US Masters im April schneidet er nur durchschnittlich ab, bei der Players Championship in Ponte Vedra Beach im Mai gelingt ihm aber die bis dahin beste Runde des Jahres © Getty Images

Mitte Juni fliegt Woods bei den US Open krachend raus. Doch wenige Wochen später erzielt Woods beim PGA-Turnier in Maryland mit dem geteilten vierten Platz sein zweitbestes Resultat seit seinem Comeback © Getty Images

Und bei "The Open" meldet sich der 14-malige Major-Sieger im Jahr 2018 endgültig eindrucksvoll zurück. Vor der Schlussrunde darf er sogar vom ersten Major-Titel seit 2008 träumen - am Ende wird er Sechster © Getty Images

Bei der Tour Championship in Atlanta gewinnt Woods schließlich sein 80. Turnier auf der PGA Tour © Getty Images

Das Masters im April 2019 ist Nummer 81. Nach seinem 15. Majortitel, dem ersten seit der US Open 2008, strahlt der 43-Jährige mit der Masters-Trophäe um die Wette © Getty Images

Nicht auszuschließen, dass Woods nach seinem 15. Majortitel sogar noch den großen Jack Nicklaus angreifen kann, der in dieser Hinsicht mit 18 Erfolgen als Einziger noch vor ihm liegt © Getty Images

Der Schlüssel zum zweiten großen Comeback: Er stellte zuletzt sein Spiel etwas um - und dafür sein Ego hinten an. Früher stellte Woods nur zu gerne unter Beweis, dass er weiter als alle anderen abschlagen kann. Doch nach seinen Verletzungen und aufgrund von Longhittern wie Dustin Johnson ist dies nicht mehr möglich © Getty Images

Woods legt es daher nicht mehr darauf an, besonders weit zu schlagen. Für ihn hat die Präzision inzwischen die höchste Priorität. Während seine Bälle früher bei langen Abschlägen gerne einmal im Rough landeten, fliegen sie heute zwar etwas kürzer, aber liegen dafür besser auf der Spielbahn © Getty Images

Auch im Privaten läuft es bei Woods endlich wieder rund: Erica Herman ist seit Oktober 2017 die Frau an seiner Seite © Getty Images

Die Restaurant-Managerin trat in sein Leben, als Woods ein zweites Mal am Tiefpunkt angelangt war - und steht nun beim dritten großen Hoch an seiner Seite © Getty Images