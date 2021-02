Carrasco zurück auf der Rennstrecke: "Erster Tag beendet"

Fünf Monate nach ihrem folgenschweren Sturz in Estoril/Portugal ist Motorrad-Pilotin Ana Carrasco auf die Rennstrecke zurückgekehrt. Die Spanierin, 2018 Weltmeisterin in der Supersport-300-Klasse, drehte am Mittwoch in Barcelona Runden auf ihrer Kawasaki Ninja.