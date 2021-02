AEW statt WWE: The Big Show mit überraschendem Wechsel

Paul Wight alias The Big Show geht von WWE zu AEW © Imago

Überraschender Wechsel eines langjährigen WWE-Topstars: The Big Show folgt Chris Jericho, Jon Moxley und Sting zum Rivalen AEW.

Überraschender Personal-Coup für den WWE-Herausforderer: All Elite Wrestling hat dem Marktführer einen langjährigen Topstar abspenstig gemacht!

Paul Wight, viermaliger WWE und World Champion als The Big Show, hat bei AEW einen "Langzeitvertrag" unterschrieben und geht damit im Alter von 48 Jahren unvermutet nochmal neue Wege.

Wight soll bei AEW verschiedene Rollen ausfüllen, in der offiziellen Mitteilung wird aber ausdrücklich betont, dass der 2,10-Meter-Hüne beim neuen Arbeitgeber weiter beziehungsweise wieder in den Ring steigen wird.

Lange Karriere bei WWE

Wight feierte in den Neunzigern als The Giant beim früheren WWE-Rivalen WCW sein Debüt auf großer Bühne, inszeniert als Sohn des legendären Andre the Giant und neuer Rivale für dessen alten Feind Hulk Hogan.