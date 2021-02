Nordische Ski-WM in Oberstdorf: Langlauf und Skispringen live im TV, Stream, Ticker

Carina Vogt will bei der Nordischen Ski-WM überzeugen © Imago

Die Nordische Ski-WM von Oberstdorf ist eröffnet. Am ersten Tag stehen Skilanglauf und Skispringen auf dem Programm. Die DSV-Starter gehören nicht zu den Favoriten.

Carina Vogt war immer da, wenn große Titel vergeben wurden. In Oberstdorf braucht die Skispringerin am Donnerstag aber ein Wunder, um erneut eine WM-Medaille zu holen.

Dabei hat die "Wonder Woman" des Skispringens das erste Wunder schon geschafft - die Teilnahme an der Nordischen Ski-WM. "Es bedeutet mir wirklich viel, dass ich überhaupt hier bin. Ich habe mich richtig gefreut, als wir hierher gefahren sind", sagte Vogt dem SID nach ihren ersten Sprüngen am Schattenberg.