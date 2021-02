Jamal Musiala vom FC Bayern in Woche der Wahrheit: Tor, Vertrag, Nationalmannschaft

Jamal Musiala befindet sich in der wichtigsten Woche seiner noch jungen Karriere. Er wird 18, zukünftig für Deutschland spielen - beim FC Bayern verlängern!

"Mein Gefühl sagt mir, dass es die richtige Entscheidung ist, für Deutschland zu spielen. Das Land, in welchem ich geboren wurde. Es war aber keine einfache Entscheidung für mich", sagte Jamal Musiala dem englischen Portal The Athletic .

Musiala: Deutschland statt England!

Damit hat Musiala die erste wichtige Entscheidung gefällt - und was SPORT1 bereits vor Wochen berichtet hat, trifft ebenfalls ein: Nach SPORT1 -Informationen wird er einen Vertrag bis 2026 unterschreiben und bis zu fünf Millionen Euro pro Jahr kassieren.

Die Gespräche zwischen ihm, seiner Mutter, seinem Management und den Bayern-Bossen verliefen in den letzten Wochen positiv. Während Allen Vorstandsmitglied Oliver Kahn nach SPORT1 -Informationen nicht direkt involviert war, sorgte allen voran Sportvorstand Hasan Salihamidzic dafür, dass man jetzt zu einem Ergebnis gekommen ist.

Aber: Einen festen Termin zur Vertragsunterschrift gibt es nach SPORT1 -Informationen noch nicht. Am Freitag feiert Musiala seinen 18. Geburtstag. Ab dann könnte er seinen ersten Profivertag unterschreiben.

Wie wertvoll er für die Bayern sein kann, zeigte der Mittelfeld-Allrounder am Dienstagabend. Hansi Flick beorderte ihn anstelle von Eric Maxim Choupo-Moting in die Startelf, weil Thomas Müller nach seiner Corona-Erkrankung noch in Quarantäne ist.