Real Madrid 1:0 gegen Atalanta Bergamo nach früher Roter Karte, Mendy trifft

Real Madrid spielt im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo lange in Überzahl. Aber erst spät erlöst ein Franzose die Königlichen rund um Toni Kroos.

Gegen die leidenschaftlich verteidigenden Italiener fand Madrid aber erst spät die entscheidenden Lücken: Ferland Mendy (86.) traf kurz vor Schluss, Real hat vor dem Rückspiel am 16. März in Spanien nun die Trümpfe in der Hand. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)