Champions League der Frauen: SPORT1 zeigt FC Bayern, Wolfsburg live im TV, Stream

Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg kämpfen um das Viertelfinale in der UEFA Women’s Champions League: SPORT1 begleitet die beiden deutschen Topteams in der Runde der letzten 16 mit Liveübertragungen im Free-TV und im 24/7-Livestream auf SPORT1.de .

Zunächst bekommt es der Deutsche Meister VfL Wolfsburg mit dem norwegischen Vertreter LSK Kvinner zu tun, SPORT1 zeigt das Hinspiel am Mittwoch, 3. März, live ab 18:00 Uhr. Das Rückspiel findet aufgrund der Anti-Corona-Einreisebestimmungen in Norwegen in Györ in Ungarn statt, SPORT1 überträgt am Mittwoch, 10. März, live ab 14:00 Uhr.