Borussia Mönchengladbach und Marco Rose: Königsklassen-Flirt und Paartherapie

Die Nachricht von Marco Roses Wechsel zum BVB traf die Gladbach-Fans zur Unzeit. Was bleibt jetzt übrig vom Team? Viele Spieler der Borussia sind begehrt.

Jeder, der irgendwann mal ein Beziehungsende am eigenen Leib erfahren hat, weiß: Es gibt kein gutes Timing für eine Trennung.

Viel schlechter hätte der Zeitpunkt für die Verkündung von Marco Roses Abschied aus Mönchengladbach allerdings auch nicht sein können. Mitten in der Schwächephase von fünf Spielen ohne Sieg, dazu das K.o.-Duell mit Gigant Manchester City vor der Brust.

Rose-Wechsel zum BVB sorgt für Ärger bei Fans

Zu dieser Unzeit müssen die Fohlen-Fans die Nachricht vom scheidenden Trainer verdauen. Ich muss gestehen, die Reaktionen haben mich in der Intensität und Aggressivität trotzdem überrascht. Zu absehbar war die ganze Geschichte doch eigentlich gewesen.

All das rührt aus einem Missverhältnis zwischen Fankultur und Trainerjob: Objektiv gesehen sind ein höheres Gehalt und mehr finanzieller Spielraum für die Kadergestaltung natürlich legitime Argumente für Marco Rose, um den Verein zu wechseln.

Was bleibt Borussia Mönchengladbach?

Doch wie bei jeder Trennung ist es irgendwann an der Zeit, nach vorn zu schauen. Was bleibt der Borussia? Was bleibt den Fans der Fohlen?