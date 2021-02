Vor Rückspiel gegen Bern: Bosz verzweifelt an Bayer-Verletzungspech

Trainer Peter Bosz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen verzweifelt vor dem Europa-League-Zwischenrundenrückspiel gegen Young Boys Bern am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) am Verletzungspech des Werksklubs. "Das sind wirklich viele Verletzte. In 40 Jahren Profifußball habe ich das nie erlebt. So viele Langzeitverletzte, das ist nicht gut", sagte der niederländische Fußballlehrer auf der Pressekonferenz am Mittwoch.