BVB: Erling Haaland schwärmt vom FC Bayern und Robert Lewandowski

Erling Haaland schwärmt in höchsten Tönen vom FC Bayern und Robert Lewandowski. Der Pole sei "einfach nur verrückt".

Haaland schwärmt von Lewandowski

Auf jeden Treffer, mit dem Haaland in der Torschützenliste an den Polen heranrückt, antworte dieser gefühlt mit einem Hattrick "als wäre es eine alltägliche Sache". Haaland: "Was er macht, ist einfach nur verrückt."