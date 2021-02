Handball: Spielplan für die Olympia-Qualifikation fixiert

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft am Freitag (15.15 Uhr) zunächst auf Vize-Weltmeister Schweden, am Samstag (15.35 Uhr) auf den EM-Vierten Slowenien und zum Abschluss am Sonntag (15.45 Uhr) auf Algerien. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Olympischen Spiele, die vom 23. Juli bis zum 8. August in Tokio stattfinden.