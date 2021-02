Entscheidung über Oberstdorfer Neubewerbung erst nach der WM

Eine Oberstdorfer Neubewerbung hängt in der Schwebe © AFP/SID/JOE KLAMAR

Die Entscheidung über eine schnelle Bewerbung von Oberstdorf um eine neuerliche Nordische Ski-WM mit Zuschauern ist noch nicht gefallen. "Wir sind darüber in der Diskussion, haben uns aber mit den Gesellschaftern darauf verständigt, dass wir erstmal die jetzige WM abwarten", sagte Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV) und Aufsichtsrats-Vorsitzender der Oberstdorfer Weltmeisterschaften, am Eröffnungstag am Mittwoch.