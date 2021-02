Wie Joachim Löw Jamal Musiala von der Nationalmannschaft überzeugte

Das gab der 17-Jährige am Tag nach seinem überzeugenden Auftritt inklusive eines Treffers beim 4:1 der Münchner gegen Lazio Rom bekannt.

Nun also DFB-Team statt englischer Nationalmannschaft - auch weil Bundestrainer Joachim Löw um ihn kämpfte, wie SPORT1 bereits im Vorfeld berichtet hatte .

Bayern-Talent Musiala von Löw beeindruckt

"Ich hatte ein sehr gutes und ehrliches Gespräch mit Joachim Löw. Wir haben uns persönlich in München getroffen. Herr Löw hat mir bei diesem Treffen einen sehr klaren Weg für mich in der Nationalmannschaft aufgezeigt", sagte Musiala in einem Interview mit der Sportschau.