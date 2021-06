Mord an eSportlerin: CoD-Mobile-Profi SoL offenbar von Kollegen getötet

Ingrid Oliveira Bueno da Silva - bekannt als "Sol" - ist am Dienstag tot in Sao Paulo aufgefunden worden.

Mutmaßlicher Täter "Flashlight" zeigt keine Reue

Dem Portal R7 zufolge, habe Flashlight mehrfach auf sein Opfer eingestochen und anschließend Fotos in Whatsapp-Gruppen gepostet, ehe er sich der Polizei stellte. Ein Video von der Festnahme zeigt ihn gut gelaunt, während er betont, dass er "bei vollem Verstand" sei und "es so machen wollte".

Trauer um "SoL": "Sie war ein besonderer Mensch"

Gewalt gegen Frauen ist ein Problem, das in Brasilien in besonderem Maße ausgeprägt ist. Dem IPEA Atlas of Violence nach wurde im Jahr 2018 im Schnitt alle zwei Stunden eine Frau ermordet, was eine Gesamtzahl von 4.519 weiblichen Opfern ergab.