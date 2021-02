Sportwetten: Bayer und TSG mit guten Chancen auf Achtelfinaleinzug

Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim haben laut bwin gute Chancen, ins Achtelfinale der Europa League einzuziehen. Die Kraichgauer sind am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) nach dem 3:3 aus dem Hinspiel mit einer Siegquote von 1,30 beim Sportwettenanbieter klarer Favorit gegen die Norweger von Molde FK (Quote 8,50).

Für Leverkusen wird der Einzug in die nächste Runde nach der 3:4-Hinspiel-Niederlage bei Young Boys Bern kein Selbstläufer. Die Werkself ist aber am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) mit einer Siegquote von 1,62 gegen die Eidgenossen (Quote 5,25) Favorit auf den Achtelfinal-Einzug.