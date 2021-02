Europa League: TSG will mit Liga-Rückenwind ins Achtelfinale

Mit dem Rückenwind aus der Liga ins erste Europacup-Achtelfinale der Klubgeschichte - so sieht der Plan der TSG Hoffenheim aus. "Wir wollen da weitermachen, wo wir am Sonntag aufgehört haben", sagte Trainer Sebastian Hoeneß mit Blick auf das Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag gegen den viermaligen norwegischen Meister Molde FK (18.55 Uhr/DAZN).