Sky Deutschland überträgt Elektroserie Extreme E

Extreme E ist eine neue Serie für vollelektrische SUVs. Die Rennen finden auf Offroadstrecken an verschiedenen Orten der Erde statt, bei denen die Folgen des Klimawandels besonders sichtbar sind: unter anderem an der Atlantik-Küste im Senegal (Plastikmüll und steigende Meeresspiegel), in Saudi-Arabien (Wüstenbildung), in Patagonien (schwindende Gletscher), in der grönländischen Arktis (schmelzende Eiskappen) sowie im Amazonas-Regenwald (Abholzung). Die Debütsaison der Extreme E beginnt am 3. und 4. April 2021 mit einem Rennwochenende in Al Ula in der Wüste von Saudi-Arabien.