Bruno Hübner glaubt nicht an Jovic-Verbleib und hofft auf Younes-Chance

Sportdirektor Bruno Hübner von Eintracht Frankfurt hofft auf eine Rückkehr von Mittelfeldspieler Amin Younes in die Nationalmannschaft. "Ich finde, dass er eine Chance in der Nationalmannschaft verdient hätte", sagte der 60-Jährige in einer virtuellen Presserunde. In der DFB-Elf gebe es zwar viele schnelle Spieler, "aber keinen, der im Eins gegen Eins so unangenehm sein kann".