Jamal Musiala vom FC Bayern spielt zukünftig für Deutschland So erklärt Musiala seine Wahl

Sonderlob! Das sagt Flick über Musiala

Jamal Musiala vom FC Bayern verkündet, für welche Nationalmannschaft er zukünftig spielt - und erklärt, was den Ausschlag zwischen England und Deutschland gab.

Die Entscheidung bei Jamal Musiala ist gefallen!

Der Bayern-Youngster wird zukünftig für die deutsche Nationalmannschaft spielen - und nicht für England. Das erklärte der Offensivspieler bei TheAthletic.

"Ich habe ein Herz für Deutschland und ein Herz für England. Beide Herzen werden weiter schlagen", sagte Musiala.

Er habe lange nachgedacht - und sich dann für das DFB-Team entschieden.

"Was ist das Beste für meine Zukunft? Wo habe ich mehr Chancen zu spielen?", fragte sich Musiala: "Am Ende habe ich einfach auf das Gefühl gehört, das mir über einen langen Zeitraum immer wieder sagte, dass es die richtige Entscheidung ist, für Deutschland zu spielen, das Land, in dem ich geboren wurde."

Löw überzeugte Musiala

Der 17-Jährige betont: "Trotzdem war es keine leichte Entscheidung für mich."

Wie SPORT1 berichtete, überzeugte ihn Joachim Löw in mehreren Gesprächen davon, zukünftig für Deutschland aufzulaufen. Wahrscheinlich, dass ihn Löw für die drei WM-Quali-Spiele im März berufen wird.

Musiala schreibt Geschichte

Der Youngster hatte am Dienstag Geschichte geschrieben. Musiala traf in der Champions League gegen Lazio Rom (4:1) in der ersten Halbzeit zum zwischenzeitlichen 2:0 und ist damit der jüngste Torschütze, der je für den FC Bayern in der Königsklasse einnetzte. Er löste Sammy Kuffour ab.

Mit 17 Jahren und 363 Tagen ist Musiala außerdem der jüngste Spieler aus England und Deutschland, der jemals in Europas größtem Vereinswettbewerb ein Tor bejubeln durfte.

Zudem ist der Bayern-Profi der zweitjüngste Torschütze in einem K.o.-Spiel in der Champions League. Jünger war nur Bojan Krkic, der am 1. April 2008 für den FC Barcelona gegen Schalke 04 im Alter von 17 Jahren und 216 Tagen getroffen hatte. Musiala wird am Freitag 18 (Die Bayern in der Einzelkritik)

Musiala wird bei Bayern bleiben

Die Woche wird für Musiala ein weiteres Highlight bereit halten. Er wird beim FC Bayern einen Langzeitvertrag unterschreiben.