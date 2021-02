Informationsplattform mit Para-Sportarten-Finder: DBS geht neuen Weg

Exakt ein halbes Jahr vor dem Start der Paralympics in Tokio stellt der Deutsche Behindertensportverband (DBS) mit einer neuen Online-Plattform die Weichen für die Zukunft. Zur Förderung des Para-Sports und der besseren Akquise von Nachwuchs informiert der Verband künftig auf der Webseite www.parasport.de gebündelt über sämtliche Möglichkeiten und Angebote des Behindertensports in Deutschlands.

"Wir müssen den Nachwuchs begeistern ? in der Breite wie in der Spitze. Und wenn insgesamt mehr Menschen mit Behinderung Sport treiben, profitiert mittelfristig sicher auch der Paralympische Leistungssport", erklärt Beucher das in Kooperation mit dem Bundesinnenministerium gestartete Projekt. Die Plattform sei mit Blick auf die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Sport und die UN-Behindertenrechtskonvention "ein Meilenstein", ergänzte DBS-Generalsekretär Torsten Burmester.