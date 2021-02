FC Bayern: So läuft der Machtwechsel von Rummenigge zu Kahn

Der Machtwechsel wird aber schon früher eingeläutet. "Ich werde Oliver Kahn ab der Saison 2021/22, also ab dem Sommer, Verantwortungsbereiche übergeben", sagte Rummenigge der Sport Bild .

Im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1hatte der Bayern-Boss Kahn gelobt: "Ich glaube, dass er prädestiniert für diesen Posten ist. Er war ein großer Spieler, hat das nötige Know How und hat sich auch in seiner zweiten Karriere das nötige Wissen angeeignet."