Timo Werner für FC Chelsea erneut torlos - Rio Ferdinand kritisch

Timo Werner gelingt in der Champions League für den FC Chelsea gegen Atlético Madrid erneut kein Tor. England-Experte Rio Ferdinand schimpft.

"Es ist frustrierend, ihm zuzuschauen, denn man hat schon in einigen Clips gesehen, was er kann", sagte der frühere United-Verteidiger bei BT Sport .

Ferdinand: Werner muss Spiel verlangsamen

Der 42-Jährige weiter: "Manchmal müssen schnelle Spieler das Spiel ein wenig verlangsamen. Sie rennen so schnell, dass alles zu verschwimmen scheint."

Der ehemalige Chelsea-Spieler Joe Cole verglich Werner mit dem "jungen Theo Walcott. Er hat so viel Talent, aber erst in der letzten Phase seiner Karriere hat er alles zusammengebracht und angefangen, regelmäßig Tore zu schießen."