Premier League: José Mourinho stichelt gegen Thomas Tuchel wegen Hudson-Odoi

Mourinho trotzig in der Krise: "Meine Methoden sind die besten der Welt"

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat mit seiner öffentlichen Kritik an Callum Hudson-Odoi für Aufsehen in England gesorgt. Nun meldet sich José Mourinho zu Wort.

Der Umgang von Chelsea-Trainer Thomas Tuchel mit Callum Hudson-Odoi wird in England kräftig diskutiert.

Nun hat sich auch Tottenham-Coach José Mourinho dazu geäußert - und konnte sich dabei wie so oft eine Spitze gegen einer seiner Trainer-Kollegen nicht verkneifen.

"Manchmal sagen wir ( Trainer, Anm. d. Red. ) Dinge, die kontrovers sein können. Wir sagen Dinge, die die Leute nicht verstehen oder schlimme Dinge, was jetzt nicht bei mir der Fall aber, aber zum Beispiel: An diesem Wochenende ging einer meiner Kollegen etwas zu weit mit seinen Worten - aber das ist eine andere Story, weil es nicht José Mourinho war. Dann ist es kein Problem", sagte der Portugiese mit ironischem Unterton auf einer Pressekonferenz.

Tuchel kritisiert Hudson-Odoi öffentlich

"Wir verlangen 100 Prozent. Ich war nicht zufrieden mit seiner Einstellung, seiner Energie und seinem Gegenpressing", sagte Tuchel und fügte zudem noch hinzu: "Er ist nicht in der Form, uns zu helfen. Ich war mit seiner Körpersprache nicht zufrieden."

Zwar sagte Tuchel auch, dass "morgen wieder alles vergessen" sei und Hudson-Odoi "weiterhin jede Chance" habe, sich für weitere Einsätze zu empfehlen - doch die harte öffentliche Kritik an Hudson-Odoi kam dennoch nicht bei allen gut an.

Inzwischen haben sich die Wogen aber zumindest im Team offenbar wieder geglättet. So stellte Tuchel seinen jungen Schützling Hudson-Odoi in die Startelf beim 1:0-Sieg in Bukarest gegen Atlético Madrid und wechselte ihn auch erst nach 80 Minuten aus.