Oberdorf ist die Rückennummer schnuppe: "Wichtig, wer im Trikot steckt"

Mit der DFB-Auswahl spielt "Obi" am Mittwoch (18.30 Uhr/Eurosport) in Venlo gegen Europameister Niederlande um den Sieg beim Drei-Länder-Turnier "Three Nations. One Goal" im Zeichen der gemeinsamen Bewerbung für die Frauen-WM 2027. Oberdorf würde sich "riesig freuen", wenn Deutschland, die Niederlande und Belgien als Co-Gastgeber den Zuschlag erhielten. Zum einen gebe es viele schöne Fußball-Stadien, zum anderen seien die drei Länder "nicht so weit auseinander, dass man nicht auch bei den Auswärtsspielen zugucken kommen kann".