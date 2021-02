NBA: Dallas Mavericks besiegen Boston Celtics dank Luka Doncic - Theis blass

Halleluka! Luka Doncic hat den Dallas Mavericks wieder einmal in letzter Sekunde einen Sieg in der NBA beschert.

Denn wie so oft war die Ex-Franchise der NBA-Ikone Dirk Nowitzki zuvor drauf und dran einen klaren Vorsprung in den letzten Minuten einer Partie zu verspielen. Elf Punkte lagen die Mavs drei Minuten vor Spielende in Führung, doch das sollte sich schnell ändern.