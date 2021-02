Champions League: Presse feiert Walze Bayern nach Lazio-Sieg

Der FC Bayern nimmt in der Champions League Lazio Rom auseinander. Die internationale Presse ist beeindruckt, in Italiens Gazetten herrscht Ernüchterung.

Corriere della Sera: Bayerischer Wirbelsturm auf Lazios Abwehr. Das zweite Tor erzielte Jamal Musiala, der in zwei Tagen 18 wird und von dem wir in Zukunft viel hören werden. In einem Spielsystem mit perfekt geölten Mechanismen verliert selbst ein sehr junger Mensch niemals den Nordstern. Die Rückkehr am 17. März wird eine Formalität sein und es ist eine Schande, denn Lazio hat einen würdigeren Ausstieg aus der Champions League verdient.