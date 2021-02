Champions League: Jamal Musiala jüngster Torschütze des FC Bayern

Jamal Musiala schießt sich in die Geschichtsbücher. Der Youngster darf gegen Lazio Rom in der Champions League starten - und liefert gleich ab.

Der Youngster traf gegen Lazio Rom in der ersten Halbzeit zum zwischenzeitlichen 2:0 und ist damit der jüngste Torschütze, der je für den FC Bayern in der Königsklasse einnetzte. Mit 17 Jahren und 363 Tagen ist er außerdem der jüngste englische Spieler, der jemals in Europas größtem Vereinswettbewerb ein Tor bejubeln durfte.

Zuletzt hatte Musiala häufiger nur auf der Ersatzbank gesessen, gegen Lazio brachte ihn Trainer Hansi Flick von Beginn an. In der 24. Minute kam der in Stuttgart geborene, aber in England aufgewachsene Mittelfeldspieler an der Strafraumkante zum Ball und schob überlegt und unhaltbar ein.